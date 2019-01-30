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|Губернатор Андрей Никитин прокомментировал ситуацию, которая сложилась в областном центре после ряда ложных сообщений о минировании
События, которые происходили сегодня в Великом Новгороде не уникальны и следственные органы с этим разберутся, отметил во время встречи со СМИ губернатор Андрей Никитин, комментируя ситуацию, которая сложилась в областном центре после ряда ложных сообщений о минировании школ, больниц и административных зданий.
Также губернатор отметил, что после детального разбора сегодняшних событий, будет понятно, как сработали соответствующие службы. Пока можно сказать одно, что эти действия были четкими и по протоколу. Практически одномоментно во всех новгородских школах началась эвакуация детей. Новгородским министерством образования было принято решение о приостановке сегодня занятий в средних общеобразовательных учреждениях Великого Новгорода.
Эвакуация также прошла и в областной клинической больнице. Здесь приостановили плановую госпитализацию. На всех объектах работали специальные службы, а общую координацию действий взял на себя оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
|30.01.2019 19:51
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