



В Великом Новгороде продолжает свою работу пятый медицинский форум "Ильменские встречи"



Фото В течение двух дней врачи, медсёстры, фельдшеры ФАПов и ординаторы обсуждают актуальные вопросы развития фармацевтики, хирургии, сестринской деятельности и других направлений современной медицины. Работа проходит по секциям. Сегодня, например, одна из них была посвящена инфектологии и эпидемиологии. Её участники затронули актуальные проблемы распространения гриппа и ОРВИ, ВИЧ-инфекции, туберкулеза.

Свои доклады на форуме представляют не только специалисты Новгородской области, но и ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, других российских городов, врачи-практики. Ежегодно в "Ильменских встречах" принимают участие более пятисот сотрудников медицинских учреждений региона. Каждый из них по завершению работы секций получает сертификат и определенное количество баллов, необходимых для аккредитации врачей по системе непрерывного медицинского образования.







