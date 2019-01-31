



В комплексном центре социального обслуживания значительно расширился набор самых востребованных технических средств реабилитации Юрий Левиков



Фото В комплексном центре социального обслуживания Великого Новгорода и Новгородского района - пополнение. Там значительно расширился набор самых востребованных технических средств реабилитации. Сегодня в адрес учреждения пришла благотворительная помощь.

Для того, чтобы получить здесь что-то из необходимых для реабилитации изделий, достаточно паспорта с пропиской в Великом Новгороде или Новгородском районе. Кроме того, дополнительные технические средства реабилитации поступили в центры социального обслуживания в Демянске, Боровичах и Шимске.



