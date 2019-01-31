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|В комплексном центре социального обслуживания значительно расширился набор самых востребованных технических средств реабилитации
|Юрий Левиков
В комплексном центре социального обслуживания Великого Новгорода и Новгородского района - пополнение. Там значительно расширился набор самых востребованных технических средств реабилитации. Сегодня в адрес учреждения пришла благотворительная помощь.
Для того, чтобы получить здесь что-то из необходимых для реабилитации изделий, достаточно паспорта с пропиской в Великом Новгороде или Новгородском районе. Кроме того, дополнительные технические средства реабилитации поступили в центры социального обслуживания в Демянске, Боровичах и Шимске.
|31.01.2019 17:32
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