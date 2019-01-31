



Специалисты регионального Фонда капитального ремонта провели первую он-лайн пресс-конференцию



Фото Специалисты регионального Фонда капитального ремонта провели первую он-лайн пресс-конференцию. Общение с журналистами транслировалось в YouTube, на канале фонда. Тему выбрали стандартную для этого времени года - итоги работы и планы на будущее. В 2019-ом в списке на капремонт - 765 многоквартирных домов. Большая часть запланированных работ – это ремонт крыш. В 178-ми домах отремонтируют системы водоснабжения, теплоснабжения - еще в ста с небольшим. Уровень собираемости взносов растет, сейчас он составляет более 88-ми процентов, за нынешний год предполагается поднять эти цифры до 93 процентов. Детали взаимодействия с Фондом, интересующие жителей Новгородской области, на пресс-конференции тоже осветили.

Отвечая на вопросы журналистов и жителей региона, специалисты, в частности, рассказали, что оплатить квитанции без комиссии можно. Например, в Россельхозбанке. А в тех районах, где нет его отделений,

– на Почте России. Напомнили о том, что пожилым новгородцам, освобожденным от оплаты капремонта, также нужно платить по счетам, компенсация им выплачивается после оформления соответствующего заявления. Отметили, что взносы собственников на капитальный ремонт домов тратятся только по назначению, содержание Фонда оплачивает региональное правительство. И опровергли появившуюся в Интернете информацию, о том, что россияне получили законную возможно не платить за капремонт. Для новгородцев она пока не актуальна. Ни один дом региона необходимой для этого суммы еще не накопил.

Добавим, что подобные он-лайн пресс-конференции руководство Регионального Фонда капремонта собирается проводить ежемесячно. Дату следующей, как и другую полезную информацию, можно будет уточнить на сайте Фонда.





