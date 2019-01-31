



В Боровичах торжественного открыли первый в области индустриальный парк «Преображение» Олеся Иванова



Фото В Боровичах торжественного открыли первый в области индустриальный парк «Преображение». Это новая промышленная зона, приходя на которую предприниматели будут иметь право на получение налоговых льгот в течение 10 лет. Например, налог на прибыль составит всего 13,5 процентов, а налог на имущество не будет начисляться вовсе. Пока, в числе тех, кто не побоялся рискнуть прийти на боровичскую землю, одно предприятие - компания «Вилина», кстати, единственная в России, где выпускаются напольные покрытия из вспененного ПВХ.

Соглашение о том, что предприниматель из Петербурга Виктор Наумов переведет свой бизнес из северной столицы к нам, вложив при этом 850 миллионов, было подписано 1,5 года назад. И вот сегодня торжественное открытие, у «Вилины». Уже заключены контракты с рядом стран СНГ, а также Польшей и Германией, на 2019 запланирован выход на полною мощность. Что же касается самого индустриального парка, то здесь ждут новых резидентов (свободных площадей еще почти 40 гектаров), а руководство области обещает всестороннюю поддержку.

В ближайшие 2 года, говорит руководство предприятия, на территории парка планируется построить еще ряд производств и наладить выпуск столовой клеёнки и плёночных материалов. Пока же все внимание на изделия из ПВХ, теперь, то, что нам знакомо как коврики для ванных комнат или йоги, делают в Боровичах. Весь процесс автоматизирован. Примерно за час из ПВХ-массы, которая внешне напоминает крем, получаются вот такие коврики.

Михаил признается, новая работа нравится: коллектив хороший, условия труда, в том числе и зарплата, еще лучше. А вот его руководство делает ставку на сниженные налоги, такими ковриками сейчас вовсю торгует Китай, в условиях рыночной экономики приходится конкурировать, а значит снижать цену для потребителя. Чтобы делать это не за счет качества, а за счет платежей и сборов, и было принято решение стать резидентом индустриального парка. Кстати, как только площадка войдет в федеральный проект по софинансированию коммуникаций, а заявка уже подана, наряду с дорогами, газоснабжением и канализацией, здесь появится и свой энергоцентр, он позволит в два раза удешевить стоимость электричества. А значит, теперь есть все основания полагать, что новый парк как минимум преобразит экономику райцентра, не случайно же его так и назвали «Преображение».



