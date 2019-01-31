



На заседании думы Великого Новгорода депутаты рассмотрели 22 вопроса



Фото Сегодня состоялось очередное заседание думы Великого Новгорода. Депутаты рассмотрели 22 вопроса. Изменения коснулись программы приватизации муниципального имущества. В неё включили 8 объектов ориентировочной стоимостью 74 миллиона рублей, включая кречевицкие казармы, которые не были реализованы в прошлом году. Кроме этого, депутаты внесли поправки в городской бюджет. Так, миллион рублей, предусмотренный на прохождение госэкспертизы проектно-сметной документации по реконструкции здания Малого театра, перераспределили в пользу фестиваля «Царь-сказка». Деньги на госэкспертизу будет изысканы в рамках федеральной программы. Поправки в бюджет от Анны Черепановой (в том числе об уменьшении расходов на транспортное обеспечение мэрии) коллеги отклонили, поскольку предложения не имели четкого экономического обоснования. Были озвучены сегодня и расходы бюджета на празднование 1160-летия Великого Новгорода, которое запланировано на 8-9 июня.

Сегодня же депутаты утвердили дату отчета мэра перед городской думой. Это 14 марта. Сергей Бусурин, кстати, присутствовал на заседании, где поднял ряд важных вопросов. Один из них связан с необходимостью выделить дополнительные средства на компенсацию стоимости школьных проездных билетов. С учетом роста цен на эти цели дополнительно нужны 19 миллионов рублей. Кроме того, глава города говорил об уборке города.

В целом, эту больную для города тему депутаты обсуждали сегодня около 40 минут. Вспоминали, как неубранные улицы омрачили празднование освобождения Новгорода, ругали САХ за Нехинскую и за то, что из-за сужения полос в городе много аварий. Говорили о необходимости корректировки контракта на уборку, и о том, что контроль за подготовкой нового совместно с мэрией будет осуществлять и городская дума .





