



В спорткомплексе «Манеж» завершается Чемпионат Северо-Западного федерального округа по спортивной гимнастике



Фото 35 сильнейших спортсменов из восьми регионов в течение трёх дней в личных и командных состязаниях боролись за право защищать спортивную честь на Чемпионате России, который пройдет в марте в Пензе.

С первых же выступлений новгородские спортсмены заявили о себе победами. И хотя официальная церемония награждения еще впереди, уже можно сказать о претендентах на 14 комплектов медалей. И что особенно приятно - это гарантирует нашим спортсменам путевку в Пензу.

Чемпионат СЗФО по спортивной гимнастике завершится общим парадом участников соревнований и церемонией награждения. Новгородские победители после короткого отдыха вновь начнут усиленные тренировки в зале "Манежа" , чтобы достойно выступить на Чемпионате России.





