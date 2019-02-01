



В областной филармонии закрылся третий открытый региональный чемпионат WorldSkills



Фото В зале не было свободных мест, это и не удивительно - ведь только здесь назовут тех, кто занял первые места во номинациях. Позади напряженная многочасовая работа над заданиями, за выполнением которых следили приехавшие федеральные эксперты. Затем многочисленные замеры были отправлены в Москву и уже оттуда пришли результаты и имена победителей. Еще раз напомним, что это отборочный этап, но он позволяет сравнить навыки студентов и уровень преподавания в колледжах и техникумах. Учебные заведения, если окажутся лучшими, получат поддержку для развития образовательного процесса. Как это произошло с Агротехническим техникумом, там, можно сказать, на федеральные деньги создается новая площадка для обучения.

Конечно же, в этот день чествовали победителей. Лучшие студенты получали медали и дипломы. 37 ребят, занявшие первые места в своих компетенциях, теперь отправятся на отборочный этап в федеральном округе. К ним присоединится 16 человек из юниоров. В завершение церемонии были объявлены колледжи ставшие лидерами в общем медальном зачете. Победу одержал Новгородский строительный колледж. Его директору вручили сертификат на полтора миллиона рублей. Боровичский педагогический колледж получил миллион. 500 тысяч за третье место досталось Боровичскому автомобильно-дорожному техникуму. Деньги пойдут на оснащение материально-технической базы.





