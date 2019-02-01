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В Великом Новгороде после капитального ремонта открылось отделение Почты России на улице Большой Московской
Фото 
Несколько месяцев работы, чуть менее 10 миллионов рублей - и в нашем городе появилось первое отделение "нового формата". Так сотрудники почты называют современные почтовые офисы.
Вместо прежних двух окон здесь будут работать 5. И это не единственное новшество. Сразу у входа установлены почтоматы - аппараты для выдачи посылок, а в самом зале разместили картонные коробки для отправления малогабаритных грузов. Всё это, уверены сотрудники почты, позволит сократить очереди. Ведь ежедневно это отделение обслуживает до полутора тысяч новгородцев.
Первыми посетителями почтового отделения стали губернатор Андрей Никитин и мэр Сергей Бусурин. Они оценили ремонт и новое оборудование и даже отправили открытки. Глава региона напомнил, что открытие таких отделений обсуждалось во время его встречи с руководителем почты России. Тогда новгородские власти пообещали административную поддержку, а сотрудники почты, в свою очередь, запланировали отремонтировать свои старые отделения и открывать новые (в том числе и модульные), в удаленных деревнях.
Добавим, что еще одно почтовое отделение "нового формата" откроется в Великом Новгороде уже на следующей неделе в Западном районе. В планах на этот год - ремонт еще нескольких.
01.02.2019 18:06 











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