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Родители будущих первоклассников провели бессонные часы в фойе школ и перед экранами компьютеров
Максим Петров, Юрий Левиков
Фото 
Сегодня у родителей будущих первоклассников, администраций школ и чиновников от образования была бессонная ночь. В Новгородской области, как и по всей стране, начался прием заявлений о зачислении детей в первые классы. Несмотря на то, что к этому готовились заранее, не обошлось без очередей: виртуальных и живых. Пока документы принимаются от родителей, чей ребенок живёт на закрепленной за школой территорией.
Сегодня у родителей есть три способа записать ребенка в первый класс: подать документы в самой школе, в многофункциональном центре или же через интернет на портале «Госуслуги». Большинство новгородцев предпочли последний – самый удобный вариант. Но многие все-таки решили действовать по старинке. Очереди в школах начали занимать чуть ли не за двое суток до назначенной даты. К примеру, накануне в девять часов утра в 36 ой школе в списке числится 15 человек, в девять вечера – уже 70, к полуночи все 120.
Опасения оказались совсем не напрасны. Тех, кто предпочел записать своих детей по интернету, ждала еще та нервотрепка. Регистрация на сайте должна была начаться в полночь, но вопреки ожиданиям так и не открылась.
В областном министерстве образования, где ночью работал оперативный штаб и горячая линия «Вестям» пояснили, что проблема с интернет-регистрацией на федеральном уровне. Аналогичная ситуация сложилась и в других городах России.
Вероятнее всего причиной неполадок стала перегрузка, когда в один миг на сайт поступили тысячи заявлений. Решить проблему удалось только поздней ночью, и лишь к трем часам портал полностью возобновил работу.
Уже в девять утра записать ребенка в первый класс можно было лично. Для родителей двери многофункциональных центров распахнулись за полчаса до официального открытия, но, как отмечает корреспондент "Вестей" Юрий Левиков, - ажиотажа не было.
В середине ночи электронная запись в первые классы все-таки началась, и именно через сайт госуслуг большинство новгородцев подали документы.
Утром в системе было 2700 заявлений, тогда как будущих первоклассников в городе немногим более 3 тысяч.
Среди немногочисленных посетителей МФЦ оказались те, у кого возникли трудности при вводе данных за компьютером.
Те, кто не доверял интернету и пришел поутру в многофункциональный центр, и те, кто решил подстраховаться и удостовериться, что заявление – точно подано.
На утро первого февраля в многофункциональном центре на Большой Московской заранее были разобраны 200 талонов для подачи заявлений в первые классы. Но, поскольку электронная запись состоялась, специалисты получили передышку.
А в самых востребованных школах и гимназиях – живая очередь из желающих подать документы. В гимназии «Исток» в списках 146 имен родителей будущих первоклассников, но, как уверяют, ожидание проходило без эксцессов.
Утром в вестибюле гимназии появились списки тех, кто успешно подал документы через сайт госуслуг, но очередь – меньше не стала. Люди мечтали поскорее предоставить необходимые бумаги и вздохнуть спокойно. Документы здесь принимают одновременно 4 человека, завтра – тоже рабочий день, потом обращаться в гимназию и приносить документы можно в понедельник.
01.02.2019 18:34 











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