



Фестиваль "Добро пожаловать в Арктику" собрал на площади Победы-Софийской тысячи жителей города Максим Петров



Фото Площадь Победы-Софийская превратилась в самый что ни на есть полярный городок: чумы, олени и музыка народов Крайнего Севера - всё это можно было увидеть и услышать на фестивале, организатором которого выступил проектный офис развития Арктики "ПОРА".

Фестиваль «Добро пожаловать в Арктику» стартовал в Морскве 25 ноября. Спустя месяц он прошел в Ярославле, затем была Тверь, Санкт-Петербург, и вот, наконец, Новгород. Новгородцы на приглашение в Арктику откликнулись с удовольствием. Не удивительно! Когда еще на центральной площади увидишь настоящих северных оленей. А здесь на них не только смотреть можно, но и гладить, и даже угощать.

Цель фестиваля – пробудить интерес к богатой культуре народов Крайнего

Севера. На фотовыставке новгородцы знакомились с удивительной красоты природой Арктики, на мастер-классах учились танцевать по-чукотски, а в настоящих чумах представляли быт северян.

На сцене в это время выступали этнические коллективы. Каждый номер - как отдельная история из жизни. К примеру, этот древний чукотский танец символизирует выход эскимосов на морскую охоту.

Хедлайнером концерта стала Юлияна Кривошапкина, знаменитая вокалистка и мастер игры на хомусе (это якутская версия варгана). Выступление вызвало фурор. Еще бы, в какой-то момент казалось, что поет не человек, а сама природа.

В программе фестиваля было еще много всего интересного: новгородцы учились ходить на снегоступах, отведали арктических угощений, и даже увидели предпремьерный показ документального фильма «Великий северный путь». Одним словом, заинтересовать получилось! На этом серия фестивалей «Добро пожаловать в Арктику» подходит к концу, и очень приятно, что в маршруте организаторов нашлось место и Великому Новгороду.







