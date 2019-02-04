



Великий Новгород начал отмечать 30-летие со дня вывода советских войск из Афганистана Ирина Демендеева



Фото Великий Новгород начал отмечать 30-летие со дня вывода советских войск из Афганистана. Официальные торжества должны пройти в середине февраля, но в эти выходные участники боевых действий, родственники погибших и волонтеры патриотических движений собрались в зале дворца культуры и молодежи "Город". Там, после награждения, состоялся концерт, который дала в нашем городе популярная среди воинов-интернационалистов группа "Голубые береты".

Ни одного свободного места в зале. По численности, торжества в честь вывода советских войск из Афганистана, кажется, превзошли все предыдущие праздники воинов-интенационалистов. И это понятно - дата юбилейная. Чем не повод встретиться с боевыми товарищами и получить памятные награды! В числе тех, кого чествовали в этот день, был и член «Боевого братства» Игорь Загорский. С 1984 по 1985 годы он служил в афганской провинции Баграм.

Воспоминаний о тех событиях хватает. Самое яркое - первый обстрел. Так душманы встречали пополнение советских войск. После этого, признается Игорь, сразу стало понятно: интернационалистам на афганской земле рады не все.

Операции "Весна 80-го", "Западня", "Магистраль" - перечислять крупные боевые действия можно долго. Жертв, к сожалению, было много как среди боевиков, так и среди наших солдат. В память о погибших советских воинах - минута молчания. И слова признательности всем участникам тех событий.

В этот день в Великий Новгород специально приехала группа "Голубые береты". Члены коллектива не только заслуженные музыканты, но и сами участники Афганской войны. Сначала, в редкие минуты отдыха, они сочиняли и пели песни у костра, а возвратившись домой, приняли участие в музыкальном конкурсе и сразу стали популярными. К 30-летию вывода советских войск из Афганистана они записали свой новый альбом и отправились в тур по городам. Великий Новгород был первым в этом списке.

Даже спустя три десятилетия Афганистан по-прежнему болит в душе каждого из них. Об этом можно было судить и по разговорам в зале, и по песням, которые звучали в этот день со сцены.





