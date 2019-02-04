



В Великом Новгороде в память о участниках Сталинградской битвы состоялся митинг у могил Героев Советского Союза Якова Павлова и Александра Мартынова



Фото 2 февраля в нашей стране отмечали очередную годовщину

Сталинградской битвы. В Великом Новгороде в память о ее участниках состоялся митинг у могил Героев Советского Союза Якова Павлова и Александра Мартынова. В торжественной церемонии приняли участие ветераны боевых действий, труда, а также дети и вдовы погибших защитников отечества.

Напомним, указом президента страны 2 февраля признано Днем воинской славы России. Сталинградская битва внесла коренной перелом в ход Великой отечественной войны и по праву считается одной из величайших дат мировой военной истории.





