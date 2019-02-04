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Губернатор Андрей Никитин встретился с главным судебным приставом России Дмитрием Аристовым


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Вопросы социальной защиты населения стали сегодня основными на встрече губернатора области Андрея Никитина с главным судебным приставом России Дмитрием Аристовым. Глава региона особо поблагодарил сотрудников службы за эффективную помощь одиноким матерям, мужья которых уклоняются от содержания своих детей и не платят алименты.
Дмитрий Аристов поблагодарил Андрея Никитина за высокую оценку работы новгородских приставов и сказал, что многие вопросы были решены благодаря совместной работе с региональной властью
В два раза в прошлом году снизилось число исполнительных производств по выплате долгов по заработной плате. В этом году, как и в предыдущих, работа с предприятиями-должниками по-прежнему будет на строгом контроле у власти и правоохранительных органов
В завершение встречи Дмитрий Аристов пригласил губернатора на торжественную церемонию передачи ведомственного знамени, учрежденного президентом России, новгородскому управлению судебных приставов. Она пройдет завтра в областной филармонии.


04.02.2019 17:14 











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