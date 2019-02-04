



Губернатор Андрей Никитин встретился с главным судебным приставом России Дмитрием Аристовым



Фото Вопросы социальной защиты населения стали сегодня основными на встрече губернатора области Андрея Никитина с главным судебным приставом России Дмитрием Аристовым. Глава региона особо поблагодарил сотрудников службы за эффективную помощь одиноким матерям, мужья которых уклоняются от содержания своих детей и не платят алименты.

Дмитрий Аристов поблагодарил Андрея Никитина за высокую оценку работы новгородских приставов и сказал, что многие вопросы были решены благодаря совместной работе с региональной властью

В два раза в прошлом году снизилось число исполнительных производств по выплате долгов по заработной плате. В этом году, как и в предыдущих, работа с предприятиями-должниками по-прежнему будет на строгом контроле у власти и правоохранительных органов

В завершение встречи Дмитрий Аристов пригласил губернатора на торжественную церемонию передачи ведомственного знамени, учрежденного президентом России, новгородскому управлению судебных приставов. Она пройдет завтра в областной филармонии.





