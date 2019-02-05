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На пресс-конференции в региональном управлении ФНС основными вопросами стали итоги сбора имущественных налогов и стартовавшая декларационная кампания
Елена Пилосова
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Тем для встречи с журналистами оказалось сразу несколько. Первая касалась личных имущественных налогов. Заплатить их необходимо было до 3 декабря 2018 года. С 4-го начались принудительные взыскания и начисление пени. На первое января задолженность составила 681 миллион рублей.
Добросовестными оказались только 66% налогоплательщиков. Все остальные получат соответствующие требования.
Если гражданин не погасит свои долги, то налоговая подаст иск в суд, затем документы направят приставам, а те, в свою очередь, приступят к исполнению своих обязанностей. В этом случае должник понесет дополнительные расходы: госпошлину за судебные издержки, не менее 400 рублей, исполнительный сбор - не менее тысячи. Никто пока не отменял и ограничение выезда за пределы страны. Но упростить оплату можно еще до получения уведомления с помощью единого налогового платежа. То есть в единой квитанции заполняется общая сумма, которая зачисляется на счет Федерального казначейства и идет на погашение долга, пояснили в ведомстве.
Параллельно работе с должниками прошлых лет начался и сбор информации по имущественным налогам уже за 18-й год. Чтобы правильно рассчитать цифры, специалисты налоговой предупреждают: данные по льготам лучше предоставить загодя. Раньше это входило в обязанность налогоплательщиков, сейчас только по личному заявлению. Тем более, есть новшества. Одно из них - налоговый вычет по земельному налогу.
В этом году нововведения ждут льготников по единому сельскохозяйственному налогу, в следующем - еще граждан предпенсионного возраста и владельцев большегрузов. Пока же всё внимание к стартовавшей декларационной кампании. Документы необходимо подать до 30 апреля включительно, заплатить налоги - до 15 июля. Здесь особых изменений нет, в том числе и по категориям обязанных отчитаться по своим доходам за 2018. По-прежнему в их числе адвокаты, нотариусы, предприниматели, граждане с дополнительными доходами.
05.02.2019 17:59 











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