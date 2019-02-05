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Новгородская область включилась в национальный приоритетный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями
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Новгородская область включилась в национальный приоритетный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями, который стартовал в России в ноябре прошлого года. Он рассчитан на 5 лет. Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции в областном онкодиспансере. Новую программу, которой до сих пор не было в сфере здравоохранения, онкологи ждали давно. Главная её задача - снизить смертность от новообразований, в том числе и злокачественных. Для этого планируется усовершенствовать профилактику и раннее выявление болезни, в том числе с применением эффективных методов диагностики.
На реализацию программы по борьбе с онкологическими заболеваниями в Новгородской области из федерального и регионального бюджетов выделено 620 миллионов рублей. Средства также будут распределены на 5 лет. Первое необходимое оборудование онкодиспасер планирует закупить уже в августе этого года. Еще одним важным моментом нового проекта станет создание сети центров амбулаторной онкологической помощи. Три появится и в нашем регионе: в Великом Новгороде, Боровичах, Старой Руссе. Что касается статистики заболеваемости, то на протяжении последних нескольких лет она остается на одном уровне. Если в 2017 году в Новгородской области было выявлено 3140 первичных случаев болезни, то в прошлом - всего на пять меньше.
05.02.2019 18:16 











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