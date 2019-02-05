



Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин на брифинге рассказал о кадровых изменениях в городской администрации



Фото Нынешняя структура городской администрации неэффективна, - об этом на брифинге заявил мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин. По собственному выражению градоначальника, он принял решение о "перегруппировании ресурсов". Первое кадровое изменение - упразднение должности первого заместителя. Зато появится Главный архитектор, который станет напрямую подчиняться мэру. Что касается, оставшихся заместителей, то им предстоит разделить между собой три основных направления: экономическое, городского хозяйства и социальное.

Нагрузка на заместителей возрастет, пообещал Сергей Бусурин, но работать они смогут эффективнее. Конкретных фамилий мэр не назвал. Планируется, что мы узнаем их до конца февраля. А вот долгосрочными планами градоначальник поделился: уже сегодня. Большие надежды он возлагает на увеличение числа туристов. Это позволит бюджету получить дополнительные средства, которые могли бы пойти на благоустройство города. В перспективе, в Великом Новгороде вскоре появятся новые интерактивные площадки в Кремлевском парке и несколько позже - аквапарк. Желающие построить его уже есть.





