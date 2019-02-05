



В Великом Новгороде прошла торжественная церемония вручения знамени представителям областного Управления федеральной службы судебных приставов Юрий Левиков



Фото В зал вносят флаг Российской федерации и еще один стяг. Снимают чехол, разворачивают полотнище и демонстрируют залу знамя, вручаемое областному Управлению Федеральной службы судебных приставов. Знамя вручает главный судебный пристав России Дмитрий Аристов.

Работа судебных приставов сложна, но они справляются. За последние 3 года окончены фактическим исполнением более 470 тысяч исполнительных производств, в бюджет страны перечислено более 2,5 миллиардов рублей. Обеспечена безопасность судей и участников процессов в 14 тысячах судебных заседаний. Огромное значение эффективной работы этой службы подчеркнул и губернатор Андрей Никитин.

Также во время торжества лучшим сотрудникам областного управления службы судебных приставов вручили ведомственные награды, грамоты и благодарности.





