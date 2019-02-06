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Великий Новгород принял Всероссийский конкурс хореографического творчества «Метелица»
Анжелика Королева
Фото 
Несколько сотен юных артистов (от пяти лет до 21-го года) собрались в Новгородском областном колледже искусств имени Рахманинова для участия во Всероссийском конкурсе хореографического творчества «Метелица».
Театрально-концертный зал областного Колледжа искусств полон, да и сцена не будет пустовать до самого вечера. Во Всероссийском конкурсе хореографического творчества «Метелица» участвуют несколько сотен юных артистов – воспитанников детских школ искусств и культурно-досуговых учреждений. Около 60-ти коллективов представляют Ленинградскую, Псковскую и, естественно, Новгородскую область.
Целью конкурса организаторы декларируют «содействие развитию и поддержки хореографического искусства». Для детей и преподавателей, к слову, в программу включен серьезный мастер-класс от известного учителя танцев. Проявить собственное мастерство участникам предложили в номинациях: «Классический», «Народный», «Стилизованный», «Эстрадный» и «Современный танец».
Представительное жюри (помимо новгородских специалистов, ребят оценивают деятели культуры из Пскова, Москвы и Петербурга) – конкурсу полагается по статусу. Впервые проведенная в 2018-ом как областная, Новгородская «Метелица» всего за год успела вырасти до Всероссийской. Да и это еще не предел. Организаторы предполагают, что к следующему разу конкурс может стать Международным. Не без оснований, конечно. Иностранные коллективы уже проявили интерес.


06.02.2019 16:36 











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