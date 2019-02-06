



Выдающемуся ученому, Академику РАН, Почетному гражданину Великого Новгорода Валентину Лаврентьевичу Янину исполнилось 90 лет



Фото Сегодня исполняется 90 лет Академику российской академии наук, профессору Московского государственного университета имени Ломоносова, руководителю Новгородской археологической экспедиции Валентину Лаврентьевичу Янину. В Новгород он впервые приехал студентом в 1947 году. А в 62-ом – уже возглавил коллектив Новгородской археологической экспедиции. За это время она стала одной из крупнейших научно-исследовательских организаций на европейском континенте, в составе которой трудятся не только россияне, но и представители Великобритании, Дании, Швеции, Германии, Швейцарии и Италии. Важно, что именно благодаря инициативе Валентина Янина - в 1969 году (впервые в отечественной государственной практике) - Новгородский горисполком принял постановление, предусматривающее обязательное предварительное археологическое исследование территорий древнего города, отводимых под застройку. Этот почин был подхвачен в 114 исторических городах России. Валентин Лаврентьевич Янин является лауреатом многих государственных премий, имеет множество государственных наград. Он автор более тысячи работ, опубликованных в России и за рубежом; только о древнем Новгороде статей и монографий - около 500. Валентин Лаврентьевич всегда деятельно участвовал в жизни Великого Новгорода и сохранении его историко-культурного наследия. Решением городского Совета народных депутатов в 1983 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Новгорода». Телерадиокомпания «Славия» поздравляет Валентина Лаврентьевича с 90-летием и желает ему здоровья!

Валентина Лаврентьевича Янина поздравил с 90-летием губернатор Новгородской области Андрей Никитин. "Трудно найти другого человека в нашей стране, столько сделавшего для изучения истории древнего Новгорода, говорится в телеграмме главы региона. Характеристика, данная Вам однажды коллегами: «Янин для Новгорода, что язык для колокола», – наиболее точно определяет Вашу роль, значимости Вас как ученого и личности. Многолетняя работа Новгородской археологической экспедиции под Вашим руководством подарила миру множество потрясающих исторических находок. Выдающийся археолог, человек широчайшей эрудиции, по-настоящему преданный древнерусской культуре – таким Вас знают и ценят на новгородской земле и в России. Спасибо Вам за открытия, за любовь к истории России и к Великому Новгороду!"



