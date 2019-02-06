



Журналистам презентовали проект стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2025 года Елена Пилосова



Фото В Правительстве региона завершилась работа над проектом стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2025 года. Сегодня масштабный документ презентовали журналистам. Главная его цель - обеспечить новгородцам достойный уровень жизни и достичь устойчивого экономического роста.

В руках заместителя Председателя Правительства Новгородской области Евгения Богданова и вице-губернатора Ольги Колотиловой увесистый документ объемом практически в сто пятьдесят листов. Это и есть стратегия социально-экономического развития нашего региона до 2025 года включительно. Пока только проект. Сделать его решили доступным и понятным, чтобы в поставленных задачах смог разобраться любой житель области. Насколько удачно это получилось - решать людям. Уже сейчас документ - в открытом доступе на портале регионального министерства инвестиционной политики, там же до 15 февраля принимают все замечания и предложения. Какой же наша область должна стать через семь лет? По стратегии основных векторов развития четыре. Регион - промышленный центр для экспорта, регион - университет, регион - музей, регион - здравница. Приоритетных направлений 12.

По приоритетным направлениям экономический рост - на четвертой позиции, на первых, демография, здравоохранение, образование. Какова ситуация сегодня, что предстоит еще сделать - детальное описание в стратегии есть по каждому разделу. Планы, конечно, амбициозные. Например, по демографии задача к 22-му году остановить убыль населения, а с каждым последующим обеспечить его прирост в 500 человек. Процент увлеченных спортом за семь лет поднять с 38 до 55. А по инвестициям стремиться к показателю в 250 миллиардов рублей. Сейчас их, в среднем по году, не более 60 миллиардов.

Современный транспортный комплекс, продовольственная обеспеченность, культура, жилье, экология, цифровая экономика, госуправление, гражданское общество. Все эти направления тоже в числе 12-ти приоритетных. До 15 февраля с проектом может ознакомится население, в марте документ направят в региональный парламент. Еще он должен пройти согласование в Минэкономразвитии. Следующей задачей после утверждения стратегии станет разработка системы управления ею и контроль за выполнением поставленных задач.







