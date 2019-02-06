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Миграционная активность в Новгородской области за прошлый год снизилась на 17,5%
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Миграционная активность в Новгородской области за прошлый год снизилась на 17,5%. Как объясняют специалисты, - туристов и трудовых мигрантов оттянули регионы, задействованные в проведении чемпионата мира по футболу. Что же касается нашей территории, то в 2018-ом поставлено на миграционный учет около 75-ти тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, снято с учета - 63 тысячи. Большая часть иностранцев (почти 23 процента) прибыли к нам из Китая, чуть меньше - из Узбекистана, по 6 с небольшим процентов в структуре поставленных на миграционный учет занимают представители Таджикистана и Украины, еще 3 процента – граждане Германии. Цифры озвучили сегодня журналистам представители Управления по вопросам миграции регионального УМВД.
Актуальной для ведомства оставалась в прошлом году и работа по выявлению фактов фиктивных браков. В прокуратуру Новгородской области направлено 75 материалов в отношении иностранных граждан - для принятия решения о направлении дел в суд с целью признания браков недействительными. На подозрения органы наводят, в частности: большая разница в возрасте супругов, отсутствие совместных детей и время регистрации отношений: примерно третья часть браков между иностранными гражданами и россиянами заключается незадолго до обращения за разрешением на временное проживание.
Без внимания органов не оставались также фиктивная регистрация по месту жительства и постановка иностранных граждан на учет. За прошлый год выявлено 337 соответствующих преступлений в сфере миграции. Информация о наказаниях не лишней не будет. За подобные деяния, - напомнили спикеры брифинга, - предусмотрена уголовная ответственность, так что поплатиться можно серьезно: от ста тысяч штрафа до трех лет лишения свободы.


06.02.2019 17:26 











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