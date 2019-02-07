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В Великом Новгороде открылась совместная выставка Новгородского музея-заповедника и Санкт-Петербургского музея-памятника "Исаакиевский собор"
Аэлита Тошкина
Фото 
До 10 марта новгородцы и гости города могут побывать на удивительной выставке, которая открылась в Музее изобразительных искусств. Совместный проект Новгородского Государственного музея-заповедника и Санкт-Петербургского Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" посвящен памяти выдающегося архитектора Альфреда Парланда. Он ушел из жизни век назад, но оставил после себя память - удивительные по красоте церкви, возведенные по его чертежам.
Шотландец по происхождению Альфред Парланд родился в Петербурге, получил блестящее образование в немецком Штутгарте и в Императорской академии художеств северной столицы, знал 5 европейских языков, читал общественные лекции, преподавал, писал книги. Самое главное наследие, которое он оставил после себя - "новый русский стиль в архитектуре". Его удивительные по красоте каменные церкви можно видеть в Санкт-Петербурге, Псковской и Смоленской губерниях. Храм, построенный по проекту Альфреда Парланда, в конце 19 века появился и в Новгородской губернии - Покровская церковь в селе Козловка нынешнего Окуловского района. Но главным трудом жизни архитектора стало создание визитной карточки северной столицы, шедевра отечественной и мировой архитектуры, Храма Воскресения Христова, или как его называют петербуржцы Спаса на крови в центре Санкт-Петербурга. Но даже, несмотря на это, имя Альфреда Парланда известно в основном в узких кругах. Историческую справедливость восстанавливает Наталия Толмачева, автор единственной в России монографии об архитекторе.
Об интересных и неизвестных страницах биографии Альфреда Парланда Наталия Толмачева поведает новгородской публике на лекциях. А затем портреты, фотографии и чертежи из фондов "Исаакиевского собора" отправятся в путешествие по тем городам России, где есть церкви, усадьбы, училища, театры и биржи, построенные по чертежам Альфреда Парланда.
07.02.2019 17:58 











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