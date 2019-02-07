



В Новгородской области стартовал чемпионат по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» для специалистов старше 50 лет Анжелика Королева



Фото В Новгородской области стартовал чемпионат по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых». Его особенность в том, что свои умения на нем демонстрируют профессионалы в возрасте 50 Плюс. Соревнования проходят на базе четырех колледжей и техникумов региона по компетенциям «Лабораторный химический анализ», «Медицинский и социальный уход», «Электромонтаж» и «Облицовка плиткой».

Новгородский строительный колледж базой для WorldSkills становится не впервые, но такого здесь еще не видели. Свои умения в компетенции «Облицовка плиткой» демонстрируют профессионалы в возрасте за 50. Дебютный для региона конкурс «Навыки мудрых» собрал больше двух десятков участников. Непосредственно с плиткой решили поработать пятеро из них.

Анастасия Прокофьевна – единственная, кто пришел на конкурс с производства. Облицовщиком-плиточником она трудится в Управлении отделочных работ «Сельстроя». В профессии, к слову, с 1975 года. Серьезным опытом в этой компетенции помимо нее могут похвалиться еще двое участников – мастера производственного обучения как раз по этому направлению. Двое остальных (также представители колледжей и техникумов), обучают студентов другим навыкам, в облицовке плиткой, можно сказать, самоучки.

На всё про всё у участников конкурса 6 часов. Три до обеда, столько же после. В жизни, - сравнивает Анастасия Прокофьевна, - намного проще. То, что задания очень сложные, подтверждают и эксперты.

Кстати, саму идею профессиональных конкурсов «для тех кому за» поддерживают все наши собеседники. Аргумент в пользу этого и, правда, не один: начиная от шанса познакомиться с чем-то новым, и заканчивая возможностью, в очередной раз, подтвердить старую истину: мастерство приходит с годами.



