



Вопросы реорганизации Мошенской ЦРБ послужили предметом для разговора парламентариев, чиновников и представителей медицинского сообщества



Фото Вопросы реорганизации Мошенской ЦРБ (а с 1 марта она станет филиалом Боровичской больницы), послужили предметом для разговора парламентариев, чиновников и представителей медицинского сообщества. Два дня назад Мошенское по просьбе коллектива ЦРБ и местных жителей посетила спикер областной Думы. По словам Елены Писаревой, в связи с реформой здравоохранения, люди находятся в состоянии тревожного ожидания: медики боятся потерять работу, пациенты – остаться без медицинской помощи.

В региональном минздраве объясняют: врачи без работы не останутся. Максимум, кого придется сократить, это бухгалтер и экономист. Однако им обещают найти работу в социальной сфере. Что же касается всего остального, то пока никаких изменений, кроме юридических, не предвидится. Койки дневного и круглосуточного стационара, а сейчас они заполнены на 70 процентов, остаются.

Дальнейшую их судьбу определит мониторинг. Остается и стоматологическая помощь, сохранить которую просили жители Мошенского.

К слову, при Мошенской ЦРБ уже открыли пост неотложной помощи. В планах - купить автомобиль и оснастить его соответствующей аппаратурой. В ближайшее время в деревне Орехово должен появиться новый модульный ФАП. Особое внимание, по словам главврача Боровичской ЦРБ, уделят обучению медиков для отдаленных и малочисленных территорий. Благодаря этому, они получат не только знания по нескольким смежным специальностям, но и возможность больше зарабатывать.





