



В правительстве Новгородской области состоялось совещание, темой для которого послужили сообщения об экономических сложностях на предприятии "Дека"



Фото Сегодня в правительстве Новгородской области состоялось совещание, темой для которого послужили сообщения об экономических сложностях на предприятии «Дека». Производство имеет большое значение для жизни региона, там работает около 600 человек, оно является крупным налогоплательщиком. Напомним, что в январе на предприятии побывали следователи. Это стало реакцией на многочисленные посты в социальных сетях о невыплате зарплаты. Эта информация подтвердилась, существовала задолженность за декабрь. Следственный комитет провел прием сотрудников «Деки».

Сегодня стало известно, что были обращения и в трудовую инспекцию, в связи с чем начались проверки.

Журналистам сообщили, что региональное правительство заинтересовано в соблюдении всех законных прав сотрудников предприятия и работает в тесном контакте с его руководством. Однако задать ему свои вопросы представителям СМИ не удалось.

В то же время представитель трудовой инспекции отметила, что руководство "Деки" с ними сотрудничает, предоставляет все необходимые документы. О результатах проверок станет известно чуть позже.





