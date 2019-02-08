



Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и министр спорта России Павел Колобков подписали соглашение



Фото Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и министр спорта России Павел Колобков подписали соглашение. Документ, в частности, предусматривает сотрудничество в вопросах развития спортивной инфраструктуры. Предстоит реализовать ряд инвестиционных проектов, в том числе в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Это два физкультурно-оздоровительных комплекса для массового спорта и вторая очередь строительства регионального центра по фигурному катанию и хоккею. Добавим, что Павел Колобков высоко оценил региональные проекты «Активное долголетие» и «Будь в спорте»,

которые реализуются на территории области. По его словам, они не требуют больших затрат, но активно вовлекают людей в спорт. Эти проекты мы будем предлагать другим регионам, сказал министр.



