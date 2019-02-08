



В областной библиотеке презентовали коллективную монографию под названием «Побратимы. Регионам, принявшим эвакуированных ленинградцев, посвящается» Анжелика Королева



Фото Новое, без преувеличения уникальное, издание презентовали в областной универсальной научной библиотеке. Коллективную монографию под названием «Побратимы. Регионам, принявшим эвакуированных ленинградцев, посвящается» представили автор идеи, ответственный редактор издания Юлия Кантор и один из авторов, который отвечал за новгородскую часть книги, Дмитрий Асташкин.

Пять лет – от идеи до воплощения. Юлия Кантор задумала этот труд в Бундестаге, слушая речь Даниила Гранина по случаю 70-летия снятия блокады Ленинграда. 75-тилетию смогли посвятить уже и саму книгу.

Солидный фолиант – комплексное научное исследование об эвакуации жителей осажденного города в годы Великой Отечественной войны. 29 разделов - по числу регионов страны и бывших Союзных республик, принявших максимальное число ленинградцев.

Новая книга – без преувеличения уникальна. Первый за 75 лет серьезный труд на такую тему. О том, как жилось блокадникам в Ленинграде, конечно, писали. А вот как жили в эвакуации, как туда добирались, как возвращались домой - настолько комплексно еще не исследовали никогда. Издание документальное, основано на дневниках, воспоминаниях, справках. Из федеральных, региональных, ведомственных архивов и музейных коллекций.

Авторами коллективной монографии согласились стать школьные учителя, преподаватели вузов, сотрудники музеев. За наш раздел – об эвакуации в Ленинградскую область (частью которой в те годы была Новгородчина) - взялся старший научный сотрудники Санкт-Петербургского Института Истории РАН Дмитрий Асташкин.

Читать эту «во всех смыслах тяжелую книгу», - цитируя Юлию Кантор (она, к слову, и сама из блокадной семьи), - не просто. Но такая возможность есть. Новгородцам уже доставили три экземпляра: для Областной, Университетской и Музейной библиотек.





