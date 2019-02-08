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На расширенной коллегии регионального управления федеральной налоговой службы говорили о результатах работы за прошлый год и планах на 2019-й
Елена Пилосова
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Результаты работы за прошлый год и планы на 2019-й стали главными вопросами повестки дня сегодняшней расширенной коллегии регионального управления федеральной налоговой службы.
Главная задача - обеспечить доходную часть бюджета - выполнена. Так кратко определил итог работы региональной службы её руководитель Андрей Веселов. В цифрах - это почти 33 миллиарда рублей налоговых платежей, поступивших в консолидированный федеральный бюджет с ростом в 6 с лишним процентов и 24 миллиарда, зачисленных в консолидированный бюджет области, которые тоже превысили показатели предыдущего года на 7%.
За всеми этими цифрами кроется скрупулезная работа по многим направлениям, которую и предстоит продолжить в наступившем году.
Например, что касается тех же имущественных налогов. Да, они обеспечили наполняемость областного бюджета на 21%. Но задолженность по ним осталась - почти 700 миллионов рублей. То есть четвертая часть нашего населения не считает нужным платить эти налоги, значит надо усилить разъяснительную работу. На налоговых поступлениях сказалась прозрачность оборота розничной торговли с применением контрольно-кассовой техники. Они выросли на 8,6 процентов. Было зарегистрировано 12 тысяч аппаратов. А с первого июля онлайн ККТ должны использовать все налогоплательщики, что также должно отразиться на собираемости средств. Чему особо уделили внимание, так это выявлению сомнительных операций (работу вели вместе с банками) и снижению налоговых вычетов за счет исключения сомнительных фирм.
Рассказал губернатор и еще об одном важном направлении, которым сейчас занимается правительство региона. Это наполнение муниципальных бюджетов. На реализацию майских указов 97% средств должно идти из федерального бюджета, 3% - из областного. По факту выходит 82 и 18. Разницу надо найти у себя, а это средства районов. Прозрачностью доходов занимаются сейчас в госзакупках, электронный документооброт вводят в бюджетных организациях, жесткий контроль по всем отраслям.
К совместной работе по всем направлениям губернатор пригласил и налоговую службу.

08.02.2019 18:12 











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