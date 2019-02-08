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О мусоре, свалках и сортировочных комплексах шла речь на пресс-конференции министра природных ресурсов Новгородской области Владимира Королева


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О мусоре, свалках и сортировочных комплексах сегодня шла речь на
пресс-конференции министра природных ресурсов Новгородской области Владимира Королева. Официальный повод встречи с журналистами - доклад о внедрении новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. С этого года она заработала по всей стране. По факту же, в нашем регионе эта система функционирует с середины прошлого года. Именно тогда в области появились 3 региональных оператора, вывозящих и сортирующих мусор. И в отличии от некоторых других регионов, у нас новшество более-менее прижилось. Самой же большой проблемой остается строительство полигонов ТБО. Например, на возведение такого объекта вблизи Великого Новгорода нужно более 900 миллионов рублей. Часть средств - 135 миллионов уже вложил концессионер, а часть ляжет на плечи населения.
Планируется, что в середине этого года тариф на вывоз мусора повысится на 15 рублей. Сейчас задолжность жителей за эту услугу достигла 65 миллионов. Добавим, что ежегодно Новгородская область производит более двух миллионов тонн отходов. Если эта цифра не изменится, то мы сможем вывозить мусор на существующие полигоны ТБО еще три года. Поэтому вопросы строительства новых сейчас активно обсуждают на совещаниях разного уровня. Планируется, что помимо окрестностей Великого Новгорода, в ближайшие годы спец.места для вывоза мусора должны появиться в районе Боровичей, Крестцев и Поддорья.
08.02.2019 18:21 











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