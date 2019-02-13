



Специалисты природоохранной прокуратуры, рыбоохраны и ВНИРО на совещании обсудили вопросы охраны водных биоресурсов



Фото 19 уголовных дел было возбуждено в Новгородской области в прошлом году по фактам браконьерства. Эта информация прозвучала во время совещания специалистов природоохранной прокуратуры, рыбоохраны и ВНИРО. Основной темой обсуждения стало взаимодействие этих ведомств в вопросах охраны водных биоресурсов. Особенно актуально это сейчас, когда изменились принципы расчета ущерба.

Впрочем, как показала практика, браконьеры готовы рискнуть своими деньгами и даже свободой в погоне за незаконным доходом. Решение по очередному уголовному делу было вынесено уже в этом году.

В прошлом году в полицию было отправлено 24 материала по фактам незаконного вылова рыбы. До суда дошли 19. На этом совещании специалисты трех ведомств: науки, рыбоохраны и прокуратуры обсудили: как сделать так, чтобы ВСЕ виновные понесли ответственность. В основном, проблема сейчас в правильном оформлении документов для суда во всех трех инстанциях: рыбоохране, науке и полиции.





