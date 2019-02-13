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Спикер регионального парламента Елена Писарева и главный акушер-гинеколог Новгородской области Валерий Мишекурин обсудили демографическую политику
Анжелика Королева
Фото 
В новгородском роддоме на Тихвинской обсудили демографическую политику. Пока – довольно узким кругом, но уже 25-го февраля этой теме посвятят целую дискуссионную площадку Демографическую политику спикер регионального парламента Елена Писарева и главный акушер-гинеколог Новгородской области Валерий Мишекурин обсуждают, в том числе на ходу, во время экскурсии по роддому на Тихвинской.
Елена Писарева здесь, конечно, уже бывала, в том числе по личным вопросам, так что не может не заметить произошедших перемен. Экскурсовод, он же главный врач областного клинического роддома, поясняет: вот эта ванна – для приемов родов в воду, а эти приспособления - для вертикальных родов. Новые возможности новгородского роддома востребованы, к слову, не только своими, но и жительницами других регионов. Экскурсанты, тем временем, замечают свисающую с потолка одного из родильных залов цепь. Напрасно смеетесь, - реагирует Мишекурин, - мы ее из Германии привезли, разумеется, для рожениц.
Во время экскурсии немало интересного узнают и журналисты.
Например, про 42 миллиона в год на ЭКО, про все попытки (а не только первую) за счет ОМС, и про то, что в Новгородской области ждать очереди на ЭКО не надо; про возможности отделения реанимации (сегодня, к счастью, здесь выхаживают лишь одного младенца); про статистику рождаемости. За январь в регионе родилось 443 малыша, 337 из них – в областном клиническом роддоме. Только это еще не достаточно хорошо, - объясняет главврач, - хорошо было бы около пятисот, а не триста с лишним.
В общем, с демографией надо еще поработать. Все детали реализации в регионе одноименного нацпроекта как раз собираются обсуждать 25 февраля, на дискуссионной площадке.


13.02.2019 16:26 











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