



В региональном правительстве прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций



Фото Новгородская область готовится к "большой воде". Не исключено, что весной уровень в реках поднимется до критичных отметок. Об этом говорили сегодня на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая прошла в региональном правительстве. Сейчас запасы снега (а в перспективе - влаги) в некоторых районах превышают многолетние значения в два раза. Из-за низкого уровня воды, относительно небольшой толщины льда и погоды (март обещает быть теплым и неустойчивым), половодье может наступить в нашем регионе раньше и затянуться надолго.

При худшем развитии событий в зоне подтопления могут оказаться 37 населенных пунктов. Именно поэтому на комиссии и обсуждали превентивные меры. В их числе - укрепление мостов, дорог, ЛЭП, защита зданий от обрушений из-за снега, а также составление списка маломобильных жителей, которым может потребоваться эвакуация. Понятно, что прогноз на весну предварительный, но власти, особенно на местах, должны быть готовы к любому развитию ситуации.

Уже сейчас в Новгородской области постоянно проводится авиаразведка для контроля за состоянием льда на реках и озерах. Совсем скоро, в марте, новгородские спасатели планируют приступить к подрыву ледовых заторов в наиболее опасных местах Новгородского, Старорусского, Солецкого и Парфинского районов. Работа по минимизации возможных проблем в связи с половодьем должна быть закончена до середины марта, - такое решение было принято сегодня на комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.





