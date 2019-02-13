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|Девятиклассники школ и гимназий Новгородской области впервые сдавали итоговое собеседование по русскому языку
|Елена Пилосова
Привычного оживления, какое мы обычно наблюдаем перед началом выпускных летних экзаменов, сегодня не было. Итоговое собеседование ученики сдают в своих школах. В третьей гимназии, где мы побывали, испытание проходят около 90 юношей и девушек. Но всех их заранее распределили по группам и на конкретное время. Первая из 15 человек уже ждет приглашения в пункт проведения собеседования. В большей или меньшей степени, но ребята, конечно, волнуются. Все-таки, испытание новое, да и его формат не совсем привычный. Аня Васильева, например, чтобы отвлечься, читает книгу.
Пока ученики ждут начала собеседования, педагоги завершают подготовку в аудиториях. Всего их три. Ребята будут заходить по одному человеку, садиться за парту перед экзаменатором. Следить за ходом испытания предстоит эксперту. Его рабочее место - позади.
Экзаменаторы и эксперты - педагоги гимназии. И это еще одно отличие нового испытания от государственной итоговой аттестации. Хотя, как говорят сами учителя, собеседование сродни экзамену, причем и для них тоже. Готовились то вместе.
Итоговое собеседование разработало министерство просвещения в рамках концепции преподавания русского языка и литературы. Испытание обязательное и проходят его сегодня девятиклассники по всей России. В нашем регионе - почти шесть тысяч человек. Успешная сдача - условие для допуска к ГИА.
Ровно в девять утра гимназисты заходят в пункт проведения собеседования. Сначала в общую аудиторию, где им предстоит ждать своей очереди. Затем, по списку, в классы идут первые три человека. С собой берут только ручку и паспорт.
Задания и критерии оценки разработал Федеральный Институт педагогических измерений. По словам педагогов, ничего сложного в темах нет. Все они ребятам знакомы, их проходили во время уроков, например, о выдающихся людях нашей страны. Но для ребят испытание оказалось не таким и простым.
Оценки за собеседование не предусмотрены. Только зачет-незачет. Максимальное количество баллов - 19. Результаты испытания огласят до 19 февраля. Для тех учеников, кто не смог прийти сегодня, предусмотренные дополнительные дни 13 марта и 6 мая.
|13.02.2019 16:41
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