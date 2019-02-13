



Девятиклассники школ и гимназий Новгородской области впервые сдавали итоговое собеседование по русскому языку Елена Пилосова



Фото Привычного оживления, какое мы обычно наблюдаем перед началом выпускных летних экзаменов, сегодня не было. Итоговое собеседование ученики сдают в своих школах. В третьей гимназии, где мы побывали, испытание проходят около 90 юношей и девушек. Но всех их заранее распределили по группам и на конкретное время. Первая из 15 человек уже ждет приглашения в пункт проведения собеседования. В большей или меньшей степени, но ребята, конечно, волнуются. Все-таки, испытание новое, да и его формат не совсем привычный. Аня Васильева, например, чтобы отвлечься, читает книгу.

Пока ученики ждут начала собеседования, педагоги завершают подготовку в аудиториях. Всего их три. Ребята будут заходить по одному человеку, садиться за парту перед экзаменатором. Следить за ходом испытания предстоит эксперту. Его рабочее место - позади.

Экзаменаторы и эксперты - педагоги гимназии. И это еще одно отличие нового испытания от государственной итоговой аттестации. Хотя, как говорят сами учителя, собеседование сродни экзамену, причем и для них тоже. Готовились то вместе.

Итоговое собеседование разработало министерство просвещения в рамках концепции преподавания русского языка и литературы. Испытание обязательное и проходят его сегодня девятиклассники по всей России. В нашем регионе - почти шесть тысяч человек. Успешная сдача - условие для допуска к ГИА.

Ровно в девять утра гимназисты заходят в пункт проведения собеседования. Сначала в общую аудиторию, где им предстоит ждать своей очереди. Затем, по списку, в классы идут первые три человека. С собой берут только ручку и паспорт.

Задания и критерии оценки разработал Федеральный Институт педагогических измерений. По словам педагогов, ничего сложного в темах нет. Все они ребятам знакомы, их проходили во время уроков, например, о выдающихся людях нашей страны. Но для ребят испытание оказалось не таким и простым.

Оценки за собеседование не предусмотрены. Только зачет-незачет. Максимальное количество баллов - 19. Результаты испытания огласят до 19 февраля. Для тех учеников, кто не смог прийти сегодня, предусмотренные дополнительные дни 13 марта и 6 мая.





