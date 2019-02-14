



Руководители регионального управления федеральной антимонопольной службы рассказали журналистам об итогах работы в 2018 году



Фото Отличительной особенностью прошедшего периода стала значительная сумма штрафов, поступившая в федеральный бюджет. За нарушение антимонопольного законодательства было взыскано более 10 миллионов рублей, в 2017 году - в два раза меньше.

Существенные штрафы стали результатом выявленных нарушений в деятельности таких компаний, как «Новгородоблэлектро» и «Ростелеком». В этом году сумма собранных штрафов должна еще увеличиться.

До сих пор продолжается процесс по резонансному делу, возбужденному региональным ведомством в отношении компании "Газпром газораспределение Великий Новгород", установившей, по заключению ФАС, монопольно высокие цены на техническое обслуживание внутриквартирного оборудования. Доводы антимонопольной службы по необоснованным тарифам: например, по времени проводимых работ и по общепроизводственным расходам, подтвердила судебная экспертиза. Согласился с её решением и суд первой инстанции.

Решение суда в законную силу еще не вступило. И до этого может пройти несколько месяцев. Ведь у компании есть время на его обжалование, добавила Ольга Виниченко. Руководитель ведомства также пояснила, что сейчас новгородцам надо самим решать: принимать услуги компании за деньги или нет. У антимонопольной службы нет права давать здесь какие-либо советы. Если собственник уже заплатил за работу, то свои средства он сможет вернуть только после того, как суд вынесет окончательное решение в пользу ФАС. В том, что именно так и произойдет, руководство ведомства не сомневается.





