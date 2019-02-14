



"Международные дни искусств", которые открылись на сцене областной филармонии, стали одним из главных культурных событий наступившего года Аэлита Тошкина



Фото До 16 февраля у новгородцев и гостей нашего города есть уникальная возможность увидеть и услышать творчество музыкантов, певцов и танцоров из Новгородской, Новосибирской, Московской, Тульской, Ленинградской областей, а также Испании, Италии, Албании и Хорватии.

У дверей в концертный зал филармонии столпотворение. Свободных мест нет. Более 600 зрителей пришли, чтобы услышать арию из "Тоски", народные песни солнечной Италии или знойные романсы Испании. А также посмотреть выступления хореографических коллективов из разных уголков России.

Сегодня для зрителей Великого Новгорода, чуть позже для алмаатинцев, и уже в июле для итальянцев из Порто-Сан-Джорджио праздник всех видов искусств представят исполнители, говорящие на разных языках мира, которые откликнулись на призыв дать серию благотворительных концертов по всему миру в рамках конкурса "Международные дни искусств"

Вокализ Сергея Рахманинова открыл Международный фестиваль-конкурс. Творчество композитора с мировым именем и новгородскими корнями объединило виртуозного скрипача из Албании и пианиста из Хорватии. Под крики «браво!» долгим дружеским рукопожатием они завершили номер. С этого года дружба людей, говорящих на разных языках, станет еще крепче пообещал мэр итальянского города Порто-Сан-Джорджио и пригласил в том числе и новгородцев в солнечную Италию уже в июле, когда состоится ответный визит победителей конкурса "Международные дни искусств"

Это в перспективе, а пока у зрителей была возможность более двух часов слушать Шопена, мелодии Энио Марриконе и бархатный голос вокалистки с родины Лучано Паваротти Сабрины Гаспарини:

Финал Международного фестиваля культуры и искусства состоится 16 февраля, когда зрители и участники узнают имена обладателей пяти гран-при конкурса, которые и дадут путевку ехать уже этим летом в Италию на престижный фестиваль.





