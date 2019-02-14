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В повестке дня внеочередного заседания Новгородской областной думы был всего один вопрос – внесение изменений в региональный бюджет 2019 года
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Сегодня на внеочередное заседание собралась Новгородская областная дума, в повестке дня всего один вопрос – внесение изменений в региональный бюджет 2019 года. Встреча вне графика, по словам спикера парламента, мера вынужденная, и связана с тем, что до 15 февраля необходимо подписать соглашение с Министерством просвещения России на строительство школы в Малой Вишере.
В общей сложности из федерального бюджета на строительство новой школы будет выделена субсидия - почти 463 миллиона рублей. Половину суммы регион получит уже в этом году. Добавим, что новая школа будет рассчитана на 550 мест, строительство объекта будет вестись по принципу софинансирования. Доля регионального бюджета – чуть больше 14-ти миллионов рублей. Отметим, что, несмотря на дефицит бюджета, сегодня на внеочередном заседании думы все депутаты единогласно проголосовали за внесение изменений.


14.02.2019 16:44 











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