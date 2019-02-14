



Делегация Новгородской области работает на инвестиционном форуме в Сочи



Фото Новгородская делегация продолжает работать на инвестиционном форуме в Сочи. Сегодня губернатор Андрей Никитин принял участие в панельной сессии "Цифровая Трансформация и качество жизни. Взгляд из регионов". Обсуждали тот прогресс, благодаря которому мы сегодня можем вызывать такси при помощи мобильного приложения и в нем же расплачиваться, оформлять важные документы или заказывать еду. Президент Сбербанка Герман Греф, выступавший модератором, представил Новгородскую область как небогатый регион. При этом - цитата - все признают: произошел огромный сдвиг в плане цифровизации региона и реализации проектов - конец цитаты. Андрей Никитин отметил, что с момента его прихода, в области бюджет цифровизации вырос в 20 раз, до 100 миллионов рублей в 2018 году. Успехов удается достичь благодаря трём принципам. Первое: не надо изобретать велосипед, достаточно посмотреть лучшие практики других регионов. Второй принцип - нужны не только электронное правительство и государство, цифра должна приходить и в другие отрасли. В этом смысле Новгородская область стала благодатной почвой для обкатывания инновационных проектов и стартапов.

Третий принцип, который обозначил Андрей Никитин - это запрос на социальную справедливость. Сейчас в области поставлена задача - изучить проблему бедности. И здесь вскрылся чисто механистический подход к этой категории новгородцев. Помимо одного показателя - дохода - неизвестно ничего. Цель - сформировать цифровые возможности для всех.





