Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Недавний сход снега с крыши заброшенного завода в Новгородском районе чуть не привел к трагедии
Максим Петров
Фото 
Недавний сход снега с крыши заброшенного завода в Новгородском районе чуть не привел к трагедии. В результате происшествия пострадал мальчик. Школьника завалило снегом упавшим с крыши местного завода. Ребенок оказался в больнице, к счастью все обошлось, он отделался ушибами. После этого случая, сотрудники районной прокуратуры решили провести внеочередной рейд и осмотреть потенциально опасные места.
Некогда крупный фарфоровый завод не работает уже десять лет. За это время у здания несколько раз поменялся собственник. Тот, что владеет им сейчас, живет не в поселке. Между тем, стекла в окнах здания давно выбиты, продолжает разрушаться фасад, снегозадержателей на крыше нет. Администрация своими силами старается обезопасить людей. Повесили оградительную ленту, установили предупреждающие об опасности таблички, и даже тротуар на время зимы специально закидали снегом, чтобы жители не ходили здесь, а по скверу через дорогу. Но дети есть дети, и никакие меры в порыве баловства их так и не остановили.
Если нарушения так и не устранят, то собственнику, как минимум, придется заплатить штраф. Как и ответственным за обслуживание домов, где сегодня выявили такие же недочеты. Сосулек, свисающих с крыш, за время проверки прокуратура не нашла, а вот скопившийся на кровлях снег встречается. В основном на старых домах со скатными крышами. В целом же результаты рейда специалисты надзорного органа назвали удовлетворительными. С этой оценкой согласны и местные жители, с которыми смогли пообщаться "Вести".
Сегодняшний рейд был вызван не только недавним происшествием, такие проверки проходят и планово. В январе в Новгородском районе были установлены факты неэффективной работы девяти управляющих компаний. Они вовремя не почистили крыши. Сегодня список стал шире.
Если на крыше вашего дома копится снег и наледь, в надзорном ведомстве рекомендуют сначала обратить на это внимание обслуживающую организацию. Если ситуация не поменялась, тогда - в жилинспекцию, а затем и в прокуратуру.


15.02.2019 16:28 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2019 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .