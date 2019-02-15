



Недавний сход снега с крыши заброшенного завода в Новгородском районе чуть не привел к трагедии Максим Петров



Фото Недавний сход снега с крыши заброшенного завода в Новгородском районе чуть не привел к трагедии. В результате происшествия пострадал мальчик. Школьника завалило снегом упавшим с крыши местного завода. Ребенок оказался в больнице, к счастью все обошлось, он отделался ушибами. После этого случая, сотрудники районной прокуратуры решили провести внеочередной рейд и осмотреть потенциально опасные места.

Некогда крупный фарфоровый завод не работает уже десять лет. За это время у здания несколько раз поменялся собственник. Тот, что владеет им сейчас, живет не в поселке. Между тем, стекла в окнах здания давно выбиты, продолжает разрушаться фасад, снегозадержателей на крыше нет. Администрация своими силами старается обезопасить людей. Повесили оградительную ленту, установили предупреждающие об опасности таблички, и даже тротуар на время зимы специально закидали снегом, чтобы жители не ходили здесь, а по скверу через дорогу. Но дети есть дети, и никакие меры в порыве баловства их так и не остановили.

Если нарушения так и не устранят, то собственнику, как минимум, придется заплатить штраф. Как и ответственным за обслуживание домов, где сегодня выявили такие же недочеты. Сосулек, свисающих с крыш, за время проверки прокуратура не нашла, а вот скопившийся на кровлях снег встречается. В основном на старых домах со скатными крышами. В целом же результаты рейда специалисты надзорного органа назвали удовлетворительными. С этой оценкой согласны и местные жители, с которыми смогли пообщаться "Вести".

Сегодняшний рейд был вызван не только недавним происшествием, такие проверки проходят и планово. В январе в Новгородском районе были установлены факты неэффективной работы девяти управляющих компаний. Они вовремя не почистили крыши. Сегодня список стал шире.

Если на крыше вашего дома копится снег и наледь, в надзорном ведомстве рекомендуют сначала обратить на это внимание обслуживающую организацию. Если ситуация не поменялась, тогда - в жилинспекцию, а затем и в прокуратуру.





