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16 февраля состоится рейтинговое голосование за одну из десяти общественных территорий, подлежащих благоустройству в следующем году


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Новгородские власти предлагают жителям областного центра принять 16 февраля участие в рейтинговом голосовании за одну из десяти общественных территорий, подлежащих благоустройству в следующем году. Участок, который наберет наибольшее число голосов, получит преимущество при распределении средств, выделенных Великому Новгороду по федеральной программе «комфортная городская среда». Отметим, что год назад свой выбор пришли сделать почти 40 тысяч новгородцев.
Голосование будет проходить на базе отделов-центров по работе с населением по месту жительства, их в Великом Новгороде 10, в каждом организованы счетные комиссии. 16 февраля с 9.00 до 18.00 можно прийти с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность и проголосовать не менее чем за 3 территории.
Проект «Комфортная городская среда» реализуется в нашей стране с 2017-ого года. За это время Великий Новгород получил субсидий на сумму более 150-ти миллионов рублей. Деньги были направлены на благоустройство более чем полутора сотни дворов и пяти общественных территорий. В их числе три парка: 30-тилетия Октября, Юности и тот, который горожане прозвали «Веряжским», а также набережные Александра Невского и Софийская. Кроме этого, чиновники предлагают поучаствовать и в интернет-голосовании. Оно доступно на сайте мэрии до 21-ого февраля и не исключено, что эти результаты также повлияют на выбор территории-победителя.


15.02.2019 16:40 











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