



В комитете по образованию Великого Новгорода прокомментировали итоги записи детей в первый класс Елена Пилосова



Фото Сколько первоклассников зачислены в новгородские школы, и какой выход предложили родителям тех детей, кто не попал в выбранное учебное заведение. Разговор об этом шел сегодня на брифинге в комитете по образованию Великого Новгорода.

В школы и гимназии Великого Новгорода зачислен 2 731 первоклассник. Приказы в учебных заведениях изданы, уведомления родителям выданы. Но, к сожалению, в желаемые учебные заведения попали далеко не все. Отказать пришлось чуть более двумстам семьям. Чтобы их дети, все-таки, попали в первый класс, городской комитет по образованию принял решение открыть прием в школы не по микрорайонам. Воспользовались такой возможностью уже 75 родителей.

Самыми проблемными по набору первоклассников, как и ожидалось, стали 36-я, 37-я школа и гимназия "Исток". Но с каждой семьей, кто не попал не только в эти, но и другие выбранные учреждения, приходится работать индивидуально, подчеркнула Ирина Шанаева. Есть вопросы, например, по многодетным семьям. Великий Новгород не федеральный центр и мы не можем ввести норму по приему второго ребенка в ту школу, где уже учится брат или сестра. Нет пока идеального варианта и по привязке районов к учебным заведениям. Тем не менее, в этом году, мест в новгородских школах и гимназиях хватит всем, успокаивает председатель комитета. Всего их создано 3133, больше, чем планировали. Правда, для этого опять пришлось увеличить количество первых классов, особенно в проблемных микрорайонах.

"Исток" зачислил 151-го первоклассника. И там больше взять не могут - не позволяет состояние здания, которое требует серьезного ремонта. Поэтому дополнительный набор открыли в "Эврике". Строительство новых школ не помогло решить и проблему со второй сменой. Она останется в 36-й, 13-й, 14-й и второй школах.





