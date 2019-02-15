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Воины-интернационалисты и горожане в день 30-летия вывода войск из Афганистана собрались у мемориала
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Сегодня ровно 30 лет назад Советские войска были выведены из республики Афганистан. В Великом Новгороде в полдень у памятного знака "Афганистан болит в моей душе" прошел памятный митинг. Около тысячи жителей нашей области выполнили воинский долг в Афганистане, 35 воинов-интернационалистов – погибли. В течение всего дня в областном центре и районах области проходят памятные встречи, возложения цветов к мемориалам. 15 февраля в народе стали именовать Днем воина-интернационалиста. Этот день - святой для боевого братства, на встрече однополчан всегда есть повод вспомнить тех, кто не вернулся из боя и пожелать всем живущим никогда не испытывать ужасов войны.
На памятном митинге было много молодежи. Дань уважения к воинам-интернационалистам пришли отдать юнармейцы, студенты и школьники. Для вдов, матерей, родных героев-афганцев, а также их боевых товарищей старшеклассники из школы №8 подготовили литературно-музыкальную композицию. В стихах и песнях ребята призывали ровесников изучать нашу историю и помнить уроки прошлого. Также на митинге выступили и первые лица области и города.
Почти часовой митинг завершился возложением венков и живых цветов к памятному знаку. После чего памятные мероприятия продолжились в областной филармонии.


15.02.2019 16:56 











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