



Сотрудники транспортной полиции отмечают вековой юбилей со дня создания своей службы



Фото Сегодня исполняется 100 лет со дня создания транспортной полиции МВД России. Хотя на деле история этой службы еще более глубокая. Первые подобные подразделения были созданы в конце 18 века во времена императора Павла Первого - для обеспечения сохранности грузов на сухопутном и водном транспорте. В 20 веке обеспечивать безопасность приходится также еще на воздушном и железнодорожном транспорте. И, как отмечали во время торжеств, сотрудники с задачами справляются.

В составе Новгородского отдела около 150 сотрудников. Есть небольшой некомплект, но, как уверяет руководство, он постепенно сокращается. На службу сюда поступают охотно, вот и сегодня двое новичков принесли присягу.

Во время торжественного собрания ветераны напутствовали молодых сотрудников, а лучшим из лучших вручили грамоты и благодарности.





