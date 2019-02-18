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Сотрудники транспортной полиции отмечают вековой юбилей со дня создания своей службы
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Сегодня исполняется 100 лет со дня создания транспортной полиции МВД России. Хотя на деле история этой службы еще более глубокая. Первые подобные подразделения были созданы в конце 18 века во времена императора Павла Первого - для обеспечения сохранности грузов на сухопутном и водном транспорте. В 20 веке обеспечивать безопасность приходится также еще на воздушном и железнодорожном транспорте. И, как отмечали во время торжеств, сотрудники с задачами справляются.
В составе Новгородского отдела около 150 сотрудников. Есть небольшой некомплект, но, как уверяет руководство, он постепенно сокращается. На службу сюда поступают охотно, вот и сегодня двое новичков принесли присягу.
Во время торжественного собрания ветераны напутствовали молодых сотрудников, а лучшим из лучших вручили грамоты и благодарности.
18.02.2019 17:20 











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