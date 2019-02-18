



Старая Русса отметила 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков Аэлита Тошкина



Фото Старая Русса отметила 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Торжественный митинг у памятника советскому солдату в Парке Победы собрал несколько сот рушан всех поколений.

бодро встречает старорусский День победы ветеран Великой Отечественной Николай Степанович Фролов. Рушане поддержат своего земляка, мирное небо над головами далось высокой ценой - тремя годами оккупации, когда город был стерт с лица земли. В старорусской земле лежат останки и двух лыжных бригад якутских стрелков.

Саха помнит и чтит День освобождения Старой Руссы. 23 февраля на улице Ильменской в Якутске пройдут торжества, посвященные памяти погибших стрелков. А уже весной к нам приедут поисковики, чтобы участвовать в весенней Вахте памяти.

Памятный митинг завершился панихидой по погибшим и церемонией возложения венков к Вечному огню.

Акция памяти продолжилась в Центре культуры "Русич" концертом песен военных лет.



