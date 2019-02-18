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|Старая Русса отметила 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
|Аэлита Тошкина
Старая Русса отметила 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Торжественный митинг у памятника советскому солдату в Парке Победы собрал несколько сот рушан всех поколений.
бодро встречает старорусский День победы ветеран Великой Отечественной Николай Степанович Фролов. Рушане поддержат своего земляка, мирное небо над головами далось высокой ценой - тремя годами оккупации, когда город был стерт с лица земли. В старорусской земле лежат останки и двух лыжных бригад якутских стрелков.
Саха помнит и чтит День освобождения Старой Руссы. 23 февраля на улице Ильменской в Якутске пройдут торжества, посвященные памяти погибших стрелков. А уже весной к нам приедут поисковики, чтобы участвовать в весенней Вахте памяти.
Памятный митинг завершился панихидой по погибшим и церемонией возложения венков к Вечному огню.
Акция памяти продолжилась в Центре культуры "Русич" концертом песен военных лет.
|18.02.2019 18:55
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