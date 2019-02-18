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Тема кадровых перестановок в здравоохранении стала главной и на традиционном брифинге официального представителя правительства области
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Тема кадровых перестановок в здравоохранении стала главной и на традиционном брифинге официального представителя правительства области. По словам Ивана Сизова, сегодня последний день в должности главного врача новгородской Центральной городской клинической больницы отработал Михаил Юхно. Он руководил ЦГКБ четыре года.
Будущий главный врач Алексей Тарасов - новгородец, в 2003 году он закончил медицинский институт НовГУ, после этого работал в Батецкой ЦРБ и, по словам Сизова, сумел вытащить больницу из долгов. До официального назначения Тарасова на должность, исполнять обязанности главврача ЦГКБ будет нынешний заместитель Виолетта Костыркина. Отметим, что в ближайшее время региональный минздрав планирует назначить руководителя в Окуловскую больницу. Кресло главврача там пустует уже несколько месяцев.


18.02.2019 18:57 











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