



Неизвестный сообщил о заминировании торгового центра "Русь", а в Чудово автора ложного сообщения уже задержали



Фото Сегодня днем в Великом Новгороде эвакуировали посетителей и сотрудников Торгового дома "Русь". Причиной послужило сообщение об угрозе взрыва, которое пришло на электронную почту администрации торгового центра. Сотрудники сразу же позвонили в полицию и начали выводить людей из здания. Паники, - утверждают работники отделов, не было. Процедура уже отлажена.

После того, как специалисты проверили здание и убедились в его безопасности, сотрудники торгового дома смогли вернуться на свои рабочие места. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Тем временем в Чудово полиция задержала подозреваемого, который сообщил о якобы заминировании жилых домов на улицах Некрасова и Большевиков. Звонки поступили в дежурную часть в воскресенье утром. Был незамедлительно создан оперативный штаб с участием сотрудников полиции, ФСБ, МЧС, аварийной, газовой и других служб. Кроме того, из Великого Новгорода выехали кинологи и сотрудники спецподразделений. При обследовании взрывчатых веществ в обоих случаях не обнаружили.





