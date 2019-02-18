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Неизвестный сообщил о заминировании торгового центра "Русь", а в Чудово автора ложного сообщения уже задержали
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Сегодня днем в Великом Новгороде эвакуировали посетителей и сотрудников Торгового дома "Русь". Причиной послужило сообщение об угрозе взрыва, которое пришло на электронную почту администрации торгового центра. Сотрудники сразу же позвонили в полицию и начали выводить людей из здания. Паники, - утверждают работники отделов, не было. Процедура уже отлажена.
После того, как специалисты проверили здание и убедились в его безопасности, сотрудники торгового дома смогли вернуться на свои рабочие места. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Тем временем в Чудово полиция задержала подозреваемого, который сообщил о якобы заминировании жилых домов на улицах Некрасова и Большевиков. Звонки поступили в дежурную часть в воскресенье утром. Был незамедлительно создан оперативный штаб с участием сотрудников полиции, ФСБ, МЧС, аварийной, газовой и других служб. Кроме того, из Великого Новгорода выехали кинологи и сотрудники спецподразделений. При обследовании взрывчатых веществ в обоих случаях не обнаружили.


18.02.2019 19:04 











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