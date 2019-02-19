



В Великом Новгороде стартовал финал кубка России по фигурному катанию Ирина Демендеева



Фото По традиции, выступления звезд приберегли на конец турнира. В первый же день новгородцы смогли увидеть танцы на льду в исполнении кандидатов и мастеров спорта. Несмотря на это, трибуны ледовой арены не пустовали.

Юная новгородская фигуристка Милана Семенова не случайно пришла на Ледовую арену заранее. Она знала - есть шанс увидеть тренировку опытных спортсменов. И угадала. Вот они - в двух шагах признанные и восходящие звезды страны.

К сожалению, в этот раз Милане не удалось пообщаться с именитыми спортсменами, свободного времени у них не было. Все силы сейчас брошены на подготовку к турниру. Считанные минуты и эти же пары уже на льду. Особенно волнуются дебютанты соревнований - Алиса Абдуллина и Максим Нуралиев. Хотя, глядя на их отточенные и плавные движения, не скажешь, что они новички.

Непрофессионалам выступление этой пары могло показаться близким к идеальному. Однако судьи заметили немало технических ошибок. Поэтому оценка была довольно низкой. Фигуристы постарались отнестись к этому философски.

Лучшими среди юниоров в первый день соревнований стали Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Недаром эту пару считают весьма перспективной. Ну а самые известные спортсмены выступят на арене Ледового дворца в конце недели. Не исключено, что кроме выступлений звезд фигурного катания зрители финала кубка России смогут побывать и на автограф-сессии Евгении Медведевой. Этот вопрос сейчас решается организаторами.





