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|Шимск отметил 75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Шимск отметил 75-летие со дня своего освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Главным в череде мероприятий, приуроченных этой знаменательной дате, стал митинг, который прошел у воинского захоронения.
Среди выступавших у мобильного огня Вечной славы (установленного работниками газового участка по случаю памятной даты) оказались не только представители местной власти. Поздравить шимчан приехали заместитель председателя правительства области Юрий Бобрышев и председатель Совета ветеранов Великого Новгорода Юрий Левков, немало лет проработавший в этом районе. Со словами приветствия к участникам митинга обратился и человек, которого называют легендой Шимской земли, участник Великой Отечественной войны Николай Иванович Екимов.
Память павших почтили панихидой по погибшим, минутой молчания, оружейными залпами и возложением цветов.
|19.02.2019 15:31
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