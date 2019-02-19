



Шимск отметил 75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков



Фото Шимск отметил 75-летие со дня своего освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Главным в череде мероприятий, приуроченных этой знаменательной дате, стал митинг, который прошел у воинского захоронения.

Среди выступавших у мобильного огня Вечной славы (установленного работниками газового участка по случаю памятной даты) оказались не только представители местной власти. Поздравить шимчан приехали заместитель председателя правительства области Юрий Бобрышев и председатель Совета ветеранов Великого Новгорода Юрий Левков, немало лет проработавший в этом районе. Со словами приветствия к участникам митинга обратился и человек, которого называют легендой Шимской земли, участник Великой Отечественной войны Николай Иванович Екимов.

Память павших почтили панихидой по погибшим, минутой молчания, оружейными залпами и возложением цветов.





