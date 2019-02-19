



В школе №36 Великого Новгорода прошла встреча директора компании «1С» Бориса Нуралиева со старшеклассниками Анастасия Тэммо



Фото Борис Нуралиев – личность легендарная, но при этом абсолютно не пафосная. Основатель крупнейшей российской компании «1С», за своей феноменальный успех на рынке прозванной «отечественным Майкрософтом», тут же пошел в народ, к школьникам и преподавателям. Разговор был о том, как найти себя в жизни. Очевидно, считает Нуралиев, смотреть нужно в сторону IT специальностей.

На встрече были финалисты олимпиады НТИ - старшеклассники из 36 школы, которые сумели доказать: под руководством наставников из НовГУ они могут составить серьезную конкуренцию своим сверстникам из других городов.

Поскольку выход в финал – уже само по себе успех, ребят интересовало, поможет ли это им при поступлении в вузы. Борис Нуралиев обратил внимание на то, что в самых престижных институтах требуется высокий балл не только по профильным техническим направлениям, но и по русскому языку. Ну а поддержка НовГУ в вопросе поступления безусловно будет, заверил аудиторию Юрий Боровиков, рассказав о создании новгородской технической школы.

Но самую обнадеживающую фразу произнес все-таки Борис Нуралиев. Обращаясь к ребятам, он сказал: “Я вам завидую и уверен, что с вашим будущем проблем не будет”. Всё потому, что на базе 36 школы создано, действительно, уникальное пространство в сфере информационных технологий, где школьники могут изучать технический английский, основы кибербезопасности, языки программирования и системное администрирование, робототехнику и нейробиологию. Кстати, по этому направлению в ноябре прошлого года команда из 36 школы получила специальный приз за оригинальный подход в решении задач нейрохакатона Сколково. Так что первые успехи новгородцев – это только начало большого пути.





