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Губернатор Андрей Никитин подвел итоги реализации соглашения о сотрудничестве с компанией «1С»


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Губернатор Андрей Никитин подвел итоги реализации соглашения о сотрудничестве с компанией «1С». В результате чего в регионе начала работать централизованная информационная система бухгалтерского и кадрового учета. На сегодняшний день к единой цифровой платформе, которая является продуктом компании «1С», уже подключились 268 организаций. Это все органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения, в том числе - медицинские. Теперь (в рамках проекта “Цифровая школа”) – очередь за образовательными организациями. Примером успешного использования региональной системы “Облако 1С” стала новгородская школа №36.
В течение 2019 года, отметил Андрей Никитин, к системе “Облако 1 С” должно подключиться не менее 50 процентов образовательных организаций области. Другим важным направлением развития централизованной информационной системы бухгалтерского и кадрового учета будет дальнейшая цифровизация здравоохранения. Внедрение программного модуля под названием “Больничные аптеки” позволит получить детализацию затрат по каждому пациенту и сократить неэффективные расходы на лекарства.

19.02.2019 15:59 











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