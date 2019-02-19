



Губернатор Андрей Никитин подвел итоги реализации соглашения о сотрудничестве с компанией «1С»



Фото Губернатор Андрей Никитин подвел итоги реализации соглашения о сотрудничестве с компанией «1С». В результате чего в регионе начала работать централизованная информационная система бухгалтерского и кадрового учета. На сегодняшний день к единой цифровой платформе, которая является продуктом компании «1С», уже подключились 268 организаций. Это все органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения, в том числе - медицинские. Теперь (в рамках проекта “Цифровая школа”) – очередь за образовательными организациями. Примером успешного использования региональной системы “Облако 1С” стала новгородская школа №36.

В течение 2019 года, отметил Андрей Никитин, к системе “Облако 1 С” должно подключиться не менее 50 процентов образовательных организаций области. Другим важным направлением развития централизованной информационной системы бухгалтерского и кадрового учета будет дальнейшая цифровизация здравоохранения. Внедрение программного модуля под названием “Больничные аптеки” позволит получить детализацию затрат по каждому пациенту и сократить неэффективные расходы на лекарства.



